Fenerbahçe Beko, Gabonlu pivot Chris Silva'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Erkek Basketbol Takımı için son olarak AEK forması giyen Gabonlu pivot Chris Silva ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak AEK forması giyen Gabonlu pivot Chris Silva (1996 - 2.03 - P) ile 1 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yüksek enerjisi, ribaund sezgisi, pota altı savunması ve blok tehdidi ile oynadığı tüm takımlarda ön plana çıkan Chris Silva, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için ter dökecek. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Chris Silva’ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun Çubuklu formamız altında nice başarılar yaşamasını temenni ediyoruz."

EN DEĞERLİ İSİM OLDU

2025 yazında Yunanistan ekiplerinden AEK ile sözleşme imzalayan Chris Silva, üç kez haftanın oyuncusu seçildi. 2025-26 sezonunda AEK formasıyla beş Basketbol Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Gabonlu oyuncu, 14,8 sayı, 8,0 ribaund, 1,8 asist ve 21 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Uluslararası turnuvalarda Gabon Milli Takımı’nın formasını giyen Chris Silva, FIBA AfroBasket Elemeleri’nde oynadığı üç maçta 25,0 sayı, 14,7 ribaund, 4,0 asist ve 29,3 verimlilik ortalamaları ile oynadı.

Chris Silva, son olarak 2025-26 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması’nın en değerli oyuncusu seçildi.