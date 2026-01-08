Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 21’inci haftasında deplasmanda Dubai Basketball ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde salondaki maç saatinde yaşanan sorunlar nedeniyle oyun sık sık durdu. İlk çeyreği 42 dakikada tamamlanabilen karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine 92-81 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Dubai Basketball 10’uncu galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko ise 7’nci yenilgisini aldı. SALON: Coca-Cola Arena HAKEMLER: Carlos Peruga, Milos Koljensic, Kristaps Konstantinovs DUBAİ BASKETBALL: Bacon 15, Avramovic 1, Abass 2, Prepelic, Bertans 3, Anderson 11, Sertaç Şanlı 2, Kabengele 14, Wright IV 22, Petrusev 2, Kamenjas 20 FENERBAHÇE BEKO: Baldwin IV 21, Melli, Horton Tucker 15, Melih Mahmutoğlu 3, Boston Jr 2, Tarık Biberovic 8, Jantunen 13, Hall 9, Silva 1, Colson 2, Birch 7 1’İNCİ PERİYOT: 24-22 DEVRE: 51-42 3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-62

