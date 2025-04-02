Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 33'üncü haftasında evinde konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona'ya 83-75 mağlup oldu.
Karşılaşmanın en skorer ismi Barcelona'da 24 sayı üreten Jabari Parker oldu.
Bu sonucun ardından Barcelona 19'uncu galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 11'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.
- SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
- HAKEMLER: Sreten Radovic, Milan Nedovic, Saulius Racys
- FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 20, Tarık Biberovic 8, Guduric 5, Zagars 5, Sertaç Şanlı 8, Hall 6, Baldwin 14, Melli 2, Colson 5, Bango, Birch 2
- BARCELONA: Anderson 2, Parker 24, Sarr, Satoransky 15, Fall 4, Hernangomez 10, Brizuela 5, Punter 8, Abrines, Parra 15
- 1'İNCİ PERİYOT: 23-21
- DEVRE: 50-39
- 3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-62