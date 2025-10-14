Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 4’ücü haftasında maçında Dubai Basketbol’u konuk ettiği maçtan 69-93 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe Beko zorlandığı maçın ilk periyodunu Zagars’ın serbest atışlarının ardından Baldwin’in smacıyla 5 sayı geride tamamladı. 2’nci periyotta rakip takım farkı artırarak soyunma odasına 31-46 önde gitti. 3’üncü periyodu da 48-71 geride kapatan temsilcimiz maçtan 69-93 mağlup ayrıldı.
- SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
- HAKEMLER: Mehdi Difallah, Rain Peerandi, Thomas Bissuel
- FENERBAHÇE BEKO: Hall 10, Colson 12, Jantunen 4, Birch, Wilbekin 7, Baldwin 12, Tarık Biberovic 4, Zagars 7, Melli 3, Onuralp Bitim 6, Metecan Birsen 4, M. Mahmutoglu
- DUBAİ BASKETBOL: Bacon 21, Wright 7, Prepelic 13, Petrusev 11, Kabengele 26, Bertans 13, Abass 2, Armstrong, Kamenjas, Dangubic
- 1’İNCİ PERİYOT: 20-25
- DEVRE: 31-46
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 48-71