Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi dördüncü haftadaki derbi karşılaşmasında Galatasaray MCT Technic’e konuk olduğu maçı 85-76 kazandı.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan Fenerbahçe Beko ilk periyodu 23-16 önde kapmayı başardı. 2’nci periyotta oyuna denge getiren ev sahibi ekip soyunma odasına 2 sayı geride gitti: 42-44

İkinci yarıda da karşılıklı sayılar vardı ve 3’üncü periyot da iki sayı farkla, 56-58 konuk ekip lehine sona erdi. Son periyotta daha az hata yapan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 85-76 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Galatasaray’dan James Palmer Jr. olurken Fenerbahçe’den Tarık Biberovic ve Melli 18’er sayı üretti.