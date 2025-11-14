EuroLeague'in 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, İsrail'in Hapoel IBI Tel Aviv ile Almanya'da karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler, Hapoel Tel Aviv'i 74-68 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. SAP Garden'da oynanan karşılaşmada, maç başına 93 sayı atan Hapoel ilk çeyrekte 13 sayıda tutan temisilcimiz potasında 68 sayıya izin verdi.
Fenerbahçe Beko bu sonuçla 6. galibiyetini elde etti. Hapoel Tel Aviv ise sahadan 3. kez mağlup ayrıldı.
1.Çeyrek: 13-13
Devre: 27-28
3. Çeyrek: 54-44