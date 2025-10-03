Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 2. haftasında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 84-81 mağlup oldu.
Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmanın son 3 dakikasında girilirken 75-74'lük skorla karşılaşmada ilk kez öne geçen Fenerbahçe Beko, maçı ise 3 sayı farkla kaybetti.
EuroLeague'in son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, ilk hafta maçında Fransa ekibi Paris Basketbol'u 96-77 mağlup etmişti.
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Almanya)
Zalgiris: Williams-Goss 20, Birutis 9, Sleva 4, Francisco 18, Brazdeikis, Wright 11, Tubelis 8, Lo 4, Butkevicius 3, Ulanovas 7, Sirvydis, Rubstavicius
Fenerbahçe Beko: Jantunen 2, Horton-Tucker 10, Hall 12, Birch 2, Colson 2, Baldwin 36, Tarık Biberoviç 2, Melli 5, Bacot 4, Onuralp Bitim 6, Boston
1. Periyot: 29-20
Devre: 43-37
3. Periyot: 65-53