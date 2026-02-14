Fenerbahçe Beko, EuroLeague 28’inci hafta maçında Panathinaikos Aktor’a konuk olduğu maçı 85-83 kazandı.

Özellikle son periyodunda büyük bir çekişmeye sahne olan maçı Wade Baldwin’in son saniyede bulduğu 2 sayılık basketle Fenerbahçe Beko 85-83 kazanmayı başardı ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın en skorer ismi Tarık Biberoviç attığı 26 sayıyla aynı zamanda kariyer rekoru kırdı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından parke karıştı. Fenerbahçelilerin sevinci esnasında gergin anlar yaşandı. Fenerbahçeli oyuncuların bir anda kargaşanın ortasında kaldığı anlar görüntülere yansıdı.

GERGİNLK TÜNELDE DE SÜRDÜ

Maçın ardından OAKA’da Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos oyuncuları arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Mathias Lessort, galibiyeti getiren Wade Baldwin'e hızla koşarak şarjladı. Ardından iki takım oyuncuları arasında arbede başladı. Güvenlik görevlileri iki takım oyuncularını güçlükle yatıştırdı. Yunan ekibinin başantrenörü Ergin Ataman, yaşanan gerginlik sırasında soyunma odasına gitti.

Panathinaikos-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan gerginlik koridorlara da taşındı. Maç bitiminde Mathias Lessort, Fenerbahçeli oyuncuların üzerine yürüdü. Tarık Biberovic röportaja geldiğinde ise kameraların önüne geçerek röportajı engellemeye çalıştı. Maç sonunda Yunan medyasına konuşan Pana'lı Cedi Osman ise “Saygisizca sevindi, bu kulübe saygısızlık yapamazsın Taraftarlar da biz de bunu hatırlayacağız" ifadelerini kullanarak tepki çekti.