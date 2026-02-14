Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 28'inci haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine konuk oldu. Sarı lacivertli ekip, rakibini 85-83 mağlup etti.
Nefes kesen karşılaşmada son 2.5 saniye kala skor 83-83'tü. Son hücum setinde Wade Baldwin, Oaka'yı sessizliğe bürüyen sayıyı kaydetti ve Fenerbahçe, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u deplasmanda mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u mağlup etmesiyle birlikte EuroLeague'deki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'deki son mağlubiyetini 8 Ocak tarihinde Dubai Basketball deplasmanında 92-81'lik skorla almıştı.
Fenerbahçe'nin skor dağılımı şu şekilde: Biberovic 26, Baldwin 13, Jantunen 11, De Colo 10, Melli 6, Horton-Tucker 6, Onuralp 5, Colson 3, Birch 3, Boston Jr 2.
1. Çeyrek: Panathinaikos 19-25 Fenerbahçe Beko
Devre: Panathinaikos 42-41 Fenerbahçe Beko
3. Çeyrek: Panathinaikos 62-56 Fenerbahçe Beko