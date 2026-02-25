Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 29’uncu haftasında sahasında ağırladığı Sırbistan ekibi Partizan’ı 81-78 mağlup etti. Bu sonucun ardından 21 galibiyete ulaşan sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Maça hücumda ve savunmada etkili başlayan taraf Partizan oldu. Maçın ilk 3 dakikası Partizan’ın 8-3 üstünlüğüyle geçildi. Tucker ve Boston’ın sayılarıyla 7-2’lik seri yakalayan Fenerbahçe, periyot sonuna 4.30 kala skora denge getirdi: 10-10. 2.52 kala Fenerbahçe, 4 sayı öne geçti ve Partizan koçu Joan Penarroya mola aldı: 17-13. İlk periyot 20-20 eşitlikle bitti. İkinci periyoda 4-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe’ye 9-0 ile cevap veren Partizan, devreye 7 dakika kala 29-24’lük üstünlüğü sağladı. Sarı-lacivertliler, Birch’ün üst üste 4 sayısıyla bir kez daha eşitliği sağladı: 31-31. Soyunma odasına konuk ekibin 39-35’lik üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle başlarken 5 dakika kala Fenerbahçe farkı 1 sayıya indirdi: 44-45. Sarı-lacivertli ekip, 3.50 kala Tarık Biberovic’in basketinin ardından 48-47 ile üstünlüğü ele aldı. Final periyoduna Fenerbahçe’nin 57-56 üstünlüğüyle geçildi. Son periyodun ilk 3 dakikasında 7 sayı üreten sarı-lacivertliler, son 7.10’a 64-60 önde girdi. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, parkeden 81-78 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO: Jantunen 4, Colson 10, Tarık Biberovic 13, Baldwin 17, Birch 5, Tucker 29, Metecan Birsen, Boston Jr. 3, Wilbekin, Bitim, Bacot

PARTİZAN: Bonga 5, Osetkowski 6, Calathes 2, Fernando 18, Brown 7, Washington Jr. 15, Jones 17, Jekiri 4, Lakic, Milton 4

1’İNCİ PERİYOT: 20-20

DEVRE: 35-39

3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-56