Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Benfica’yı ağırlıyor. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takımın, Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterebilmesi için bu sezon Benfica engelini geçmesi gerekiyor.
RÖVANŞ 27 AĞUSTOS'TA
Daha önce elemelerde 10 kez takılan Kanarya bugün dev hayale ilk adımı atmayı hedefliyor. Kadıköy’ü dolduracak binlerce taraftar tam 4 bin 374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği dinleyecek. Sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, 27 Ağustos’taki rövanşta işi bitirip, 17 yıllık hasreti sonlandırmayı hedefliyor.