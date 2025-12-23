Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada ilk yarının son bölümü oynanırken penaltı kararı çıktı.

Karşılaşmada 40. dakika oynanırken Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta hücuma desteğe giden Mert Müldür, Tammy Abraham ile yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcuların hakem Oğuzhan Çakır'a yoğun itirazı rağmen oyun devam etti.

Oğuzhan Çakır, birkaç dakika sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası pozisyonu yeniden izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Tammy Abraham'ın Mert Müldür'ün formasından çektiğini işaret eden Oğuzhan Çakır, İngiliz futbolcuya bir de sarı kart gösterdi.

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Marco Asensio, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağları göndererek 43. dakikada skoru 1-1'e getirdi.