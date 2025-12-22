Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kupada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 23 Aralık Salı günü oynanacak derbide hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak.
