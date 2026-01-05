Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette ifade vermeyi reddetti. Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinde bilet satmadıklarını, yalnızca lisanssız atkı, bere ve forma sattıklarını ileri sürdü. Ancak şüphelilerin daha önce “karaborsa bilet satışı” suçundan toplam 27 kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Hayrettin Kurtak, maç günlerinde stat çevresinde seyyar satıcılık yaptığını, ürünlerini zabıtadan gizlemek zorunda kaldıklarını belirterek bilet satışı yapmadığını savundu. Emrah Yıldız ise aslen ticari taksi şoförü olduğunu, ekonomik sıkıntılar nedeniyle maçlarda atkı ve forma sattığını, bilet satışında bulunmadığını ifade etti.

Yunus Kasal, stada bilet bulmak amacıyla gittiğini, diğer şüphelileri tanımadığını ve onlardan bilet almadığını söyledi. Abdullah Aman ise 12 yaşından beri maçlarda atkı ve bere sattığını, sağlık sorunları nedeniyle bu işi sürdürdüğünü belirterek kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli hakkında, 1 yıl süreyle “seyirden men” ve “imza atma” yükümlülüğü içeren adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.