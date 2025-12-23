Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta son bölüm oynanırken yaşanan iki pozisyon önce sarı-lacivertli ardından da siyah-beyazlı taraftarların tepkisine neden oldu.

Karşılaşmada 69. dakika oynanırken ceza sahası içinde topla buluşan Sebastian Szymanski, Tiago Djalo'yu geçmek isterken yerde kaldı. Polonyalı futbolcu pozisyon sonrası yerden kalkamazken, hakem Oğuzhan Çakır oyunu devam ettirdi. Fenerbahçeli futbolcuları hakeme yoğun itirazda bulunurken sarı-lacivertli taraftarlar da pozisyonun penaltı olduğunu savunarak sosyal medyada devam kararına tepki gösterdi.

Maçın 83. dakikasında bu kez Beşiktaş penaltı bekledi. Milot Rashica'nın uzun pasında Tammy Abraham, ceza sahası içinde iyi yükselerek topu penaltı noktasına doğru indirdi. Bu topa hareketlenen Orkun Kökçü, Jayden Oosterwolde ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular pozisyon sonrası penaltı beklerken, hakem Oğuzhan Çakır devam kararı verdi. Beşiktaş taraftarları da pozisyonun penaltı olduğunu savunarak sosyal medyada hakemin kararına tepki gösterdi.