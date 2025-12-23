2025 yılı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle kapanıyor. Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında iki ezeli rakip, kozlarını Kadıköy’de paylaşacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadele ATV’den naklen yayınlanacak. Maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. İki dev takımın ligdeki kapışmasında Fenerbahçe, Dolmabahçe’de 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmıştı. Maç öncesinde Fener ve Kartal’da eksikler dikkat çekiyor.

EDERSON-DURAN İZİNLİ

Sarı lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarda bulunan Nene ile En Nesyri, özel izinli Ederson ve Duran’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Alvarez, Brown, Talisca, Semedo forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ise sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası’nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de yok.

TEDESCO YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde son 16 maçta kaybetmedi. Fener, son yenilgisini Avrupa Ligi’nde 3-1’lik skorla D.Zagreb karşısında aldı. Tedesco’yla Fener, Kadıköy’de Trabzon’u 1-0, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti ve evinde G.Saray ile 1-1 berabere kaldı. Kanarya bu maçlarda 7 puan topladı.

ORTA SAHADA FENER GÜÇLÜ

Sarı lacivertliler Kartal’a karşı orta sahada üstün. Asensio 8, Szymanski 2, İsmail Yüksek ve kart cezalısı Fred 1 gol sevinci yaşadı. Beşiktaş’ta bugün oynayacak isimlerden Salih Uçan’ın henüz golü bulunmuyor. Cerny ise 3 kez ağları havalandırdı.

GÖZLER ASENSIO VE ABRAHAM'DA

Fenerbahçe'nin dev maçta gol umudu Marco Asensio olacak. Asensio’nun yardımcısı ise Kerem Aktürkoğlu... İspanyol yıldız, bu sezon 18 maçta 8 kez rakip ağları havalandırdı. Asensio, ligde sezonun ilk yarısında oynanan derbide takımının ikinci golünün altına imzasını atmıştı. Kerem Aktürkoğlu ise 18 resmi maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş’ın en önemli kozu ise Tammy Abraham... İngiliz forvet, bu sezon Avrupa’da ve ligde oynadığı toplam 23 maçta 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. 3 golü bulunan Cerny de Sergen Yalçın’ın hücum silahlarından biri olacak.