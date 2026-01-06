Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba ile 4,5 yıllık sözleşme imzalarken, Lazio forması giyen Mattéo Guendouzi transferini bitirmek için önemli aşama kaydetti.



SEZONUN KALANINDA FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK



Takviye için gözünü kaleye çeviren Fenerbahçe, eski futbolcusu Mert Günok ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte Beşiktaş'ta kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran Günok, sezonun geri kalanında Fenerbahçe forması giyecek.





BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK



36 yaşındaki milli kalecinin transferi için Fenerbahçe, siyah-beyazlılara herhangi bir bonservis ödemesi yapmayacak. Yapılan sözlü anlaşma kapsamında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in 6 milyon euroluk bonservisini kullanması halinde sarı-lacivertli takım, Beşiktaş'a ödeme planında kolaylık sağlayacak.