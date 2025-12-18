F.BAHÇE yönetimi, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda orta sahaya ‘8 numara’ takviyesi yapmak için Hollanda Eredivisie’ye yöneldi. Listede Feyenoord’dan Quinten Timber, PSV’den Joey Veerman ve Ajax’tan Kenneth Taylor yer alıyor. Yönetici Ertan Torunoğulları, Veerman ve Taylor transfer operasyonunda bizzat devrede.

BIRAKIN FENER’E GİDEYİM

LİSTENİN zirvesinde Ajax’ın genç yıldızı Kenneth Taylor bulunuyor. 23 yaşındaki Hollandalı, topun kıymetini bilen, oyunun temposunu ayarlayan, uzaktan etkili şutları olan ve oyun kurucu rolünde öne çıkan bir profil. Ajax ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Taylor’ın F.Bahçe’nin teklifine yeşil ışık yaktığı ve ayrılık talebini yönetime ilettiği belirtiliyor.

FEYENOORD İZİN VERMİYOR

TAYLOR, Ajax efsanesi olan Dusan Tadic’ten F.Bahçe hakkında detaylı bilgi aldı. Sırp yıldızın olumlu görüşleri, genç oyuncuyu ikna eden en önemli faktörlerden biri oldu. Joey Veerman için ise PSV 35 milyon Euro istiyor. Feyenoord Timber’ı bırakmak istemiyor. Bu nedenle F.Bahçe yönetimi, Taylor operasyonunu öncelikli hale getirdi.