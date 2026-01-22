Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin gecesi geldi, sarı lacivertliler bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı konuk edecek. Sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki olarak maçta on binlerce taraftara Türk bayrağı dağıtılacak.

TRİBÜNLERE 50 BİN BAYRAK BIRAKILDI

Bu akşam tribünlerin tam kapasite dolması beklenirken kulüp yönetimi her koltuğa Türk Bayrağı bıraktı. Şükrüsaraçoğlu stadyumunda bu akşam 50 binin üzerinde taraftarın Türk bayraklarıyla bir gurur şöleni oluşturması bekleniyor.

SAHASINDA MAĞLUBİYET YAŞAMADI

Fenerbahçe, bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yaşamadı.

İç sahada bu sezonki ilk maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-offunda ise Benfica'yla golsüz berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında sahasında şu ana kadar 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.