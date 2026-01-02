Fenerbahçe, tarihinin en büyük mali hamlelerinden birine imza atarak kulüp kasasına dev kaynak sağlıyor. Sarı-lacivertliler; Ataşehir ve Kayışdağı’ndaki arsa satışları ile bedelli sermaye artışından toplam 291.3 milyon Euro (14.7 milyar TL) gelir elde etti. SPK’nın onayladığı yüzde 400 bedelli sermaye artışıyla birlikte 3.8 milyar TL nakit, ocak ayı bitmeden kulübün hesabına geçecek.

ADETA PARA YAĞACAK

ARSA satışlarının ilk taksitleri de aynı dönemde kasaya girecek. Bu gelirle kulüp, 4 milyar TL borcunu kapatarak Bankalar Birliği’nden çıkacak. Ardından ipotekli durumda olan 2.6 milyar TL’lik kaynağı da kullanabilecek. Böylece Fenerbahçe’nin kasasına toplamda 17.3 milyar TL (Yaklaşık 343 milyon Euro) girmiş olacak. Böylece sarı-lacivertli kulüp bu tarihi kaynakla borç yükünden kurtulup mali bağımsızlığını ilan etmeye hazırlanıyor.

YILDIRIM HAKLIYMIŞ

Arazi satışlarından elde edilen dev gelirle birlikte Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki polemik yeniden gündeme geldi. Yıldırım’ın “600 milyon Euro değer kattım” sözlerine karşılık Koç, “300 milyon Euro verin, tüm malvarlığını devredelim” demişti. İki arsadan 216 milyon Euro kazanç sağlanması Yıldırım’ı haklı çıkardı. Yönetim, Gebze, Antalya ve Ankara İncek’teki arazileri de Emlak Konut projeleriyle değerlendirmeyi planlıyor