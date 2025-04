Fenerbahçe Can Bartu'nun 6. ölüm yıl dönümü dolayısıyla lokma dağıttı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nın önünde yapılan lokma dağıtımında Can Bartu'nun eşi Güler Bartu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Can Bartu'nun sevenleri ve sarı-lacivertli taraftarlar hazır bulundu.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Burak Çağlan Kızılhan, Can Bartu'yu vefatının 6. yılında andıklarının belirterek, şunları söyledi:

"Dile kolay, 6 sene geçmiş ama dün gibi. Başkanımız ve bizler yönetim kurulu üyesi olarak buraya geldiğimizde benim de kendisiyle tanışma fırsatım olmuştu. Benim için bir onurdu onunla oturup sohbet etmek, Fenerbahçe ile olan hikayelerini dinlemek. Şu anda da burada kendisini anıyoruz. Ailesi, yönetim kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız burada. Allah rahmet eylesin."