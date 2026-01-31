Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak üzere… Sarı lacicertliler Angers forması giyen Sidiki Cherif transferinde sona yaklaştı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Anlaşmada yer alan satın alma opsiyonunun 22 milyon Euro olduğu ve bonus maddeleri içerdiği belirtildi. Forvet ve sol kanatta görev yapabilen Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla Ligue 1'de 19 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

