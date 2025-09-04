Fenerbahçe’de Mourinho’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal geliyor… Sarı lacivertli yönetimin yaptığı toplantıda İsmail Kartal’ın yanı sıra yabancı teknik direktör adayları da masaya geldi.
Benfica mağlubiyeti sonrasında Jose Mourinho ile yolların ayrılmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerin gündemine birçok teknik direktör gelmişti.
Yapılan istişare sonucu başkan Ali Koç ve yönetim kurulu İsmail Kartal’ı takımın başına getirmeye karar verdi.
Kartal, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın evine gelerek bir görüşme gerçekleştirmişti. İmzaların kısa süre içinde atılıp 4. İsmail Kartal döneminin resmen başlaması bekleniyor.
3.DÖNEMİNDE TARİHE GEÇTİ
Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'deki 3. döneminde Ligde 99 puan alarak 2.61 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kulüp tarihinin en başarılı performansına imza attı.