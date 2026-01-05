Fenerbahçe'de sezon başında yaşanan köklü değişim sırasında Real Betis'e kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat, İspanya'da beklentileri aşmayı başardı.

Sarı lacivertlilerin, satın alma opsiyonu ile kiralık olarak yolladığı Faslı orta saha oyuncunun performansından memnun kalan İspanyol ekibinin, Amrabat'ın bonservisini almak istediği iddia edilmişti. Real Betis, anlaşma zemini bulmak için doğru zamanı kollarken İspanyol ekibini üzen ancak Fenerbahçe'nin yüzünü güldüren bir hadise yaşandı.

ARABİSTAN TEKLİFİ İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

Sofyan Amrabat'a Suudi Arabistan teklif geldi. Sarı lacivertlilerin 15 milyon Euro ile kapısı çalınırken yönetim, teklifi yetersiz bulduğu gerekçesi ile geri çevirdi. Fenerbahçe'nin yanıtının ardından söz konusu Suudi kulübü teklifini 18 milyon Euro'ya yükseltti.

Son teklifi olumlu karşılayan sarı-lacivertli yönetim, görüşmeleri sıklaştırdı. Amrabat'a da 6 milyon Euro civarında yıllık ücret teklif etmeye hazırlanan Suudi Arabistan ekibi, transferi kısa süre içinde resmiyete dökmeyi hedefliyor.