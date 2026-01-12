Fenerbahçe, 13 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2'nci maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle süren idman; dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi. Galatasaray maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Öte yandan futbolculuk kariyerlerinde Fenerbahçe forması da giyen Bruno Alves ile Miroslav Stoch idmanın bir bölümünü izledi. Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

