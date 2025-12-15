Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Archie Brown ve Jhon Duran maçı tamamlayamadı.

Karşılaşmada 48. dakika oynanırken topla birlikte rakip ceza sahasına doğru hareketlenen Archie Brown, Uğurcan Yazğılı'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Uğurcan Yazğılı'nın sarı kart gördüğü pozisyon sonrası ilk tedavisi saha içinde yapılan Archie Brown, oyuna devam etti.

Ancak bu pozisyondan 7 dakika sonra topsuz alanda kendisini yere bırakan Archie Brown'a sağlık görevlileri tarafından bir kez daha müdahale yapıldı. Tedavisinin ardından kenara oyuna devam edemeyeceği işaret edilen Archie Brown, 55. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı.

Fenerbahçe'de sakatlanan Archie Brown'un ardından Jhon Duran da sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran yerine 67. dakikada Sebastian Szymanski oyuna dahil oldu.