Fenerbahçe’de Asensio gösterdiği performasla sarı lacivertlilerin sevgilisi haline geldi. Oynadığı başarılı futbolla adından sıklıkla söz ettiren İspanyol futbolcu Avrupa devlerinin listesine girerken İspanya milli takımına da göz kırptı.

İspanyol basınına göre Villereal Asensio’yu transfer etmek için düğmeye bastı. Villarreal, Asensio’yu gelecek sezonun kilit transferlerinden biri olarak görüyor. Hücumda liderlik yapacak bir isim arayan La Liga ekibi, onun bu rolü üstlenebileceğine inanıyor. Haberde, Villarreal cephesinin sarı lacivertlilere 15 milyon Euro’luk bir teklif götüreceği belirtiliyor.

Sarı lacivertlilerin Asensio’yu bırakmak istemediği ve 20 milyon euro’dan az teklifleri ciddiye almayacağı iddia ediliyor.