SAMSUN sınavına kırılma maçı gözüyle bakılıyordu. Bu kadar önemli bir maç öncesi Fenerbahçe’de Marco Asensio endişesi yaşanıyor. Adale ağrıları nedeniyle antrenmanlarda kontrollü olarak çalışan Matador’un durumu teknik kadroyu düşündürürken, İspanyol yıldızın forma giyip giyemeyeceğine sağlık heyeti son kontrolün ardından maç saatinde karar verecek.

RİSK ALINMAYACAK

TEKNİK Direktör Tedesco da Asensio’nun durumunu yakından takip ediyor. İspanyol futbolcu kendisini iyi hissederse maç kadrosuna dahil edilecek. Ama en ufak riskte tecrübeli oyuncunun dinlendirilmesi de ihtimaller arasında bulunuyor. Asensio’nun bu akşam maça yedek kulübesinde başlayıp, son yarım saat oyuna alınması da seçenekler arasında