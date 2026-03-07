FENERBAHÇE, Samsunspor’la yarın oynayacağı maçta şampiyonluk yarışında yeniden ivme yakalamak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Teknik Direktör Domenico Tedesco, hasta yatağından oyuncularına “Bu maç bizim için kırılma maçı olacak. Mutlaka kazanmalıyız. Samsunspor galibiyetiyle kötü gidişe son verip, inancımızı tazeleyeceğiz” mesajı gönderdi. Tedesco’nun öksürük rahatsızlığı devam etse de tedavisi olumlu ilerliyor ve maç günü sahada olmak için büyük çaba sarf ediyor.

DERBİ HAFTASI MESAİSİ

SAMANDIRA’DA ise yüksek motivasyon hakim. Başkan Sadettin Saran ve yönetici Ertan Torunoğulları, son antrenman öncesi futbolcuları ziyaret ederek moral verecek. Kanarya, son dört lig maçında Samsun’u yenemedi. Karadeniz ekibi ise Kadıköy’e son 20 lig maçında galibiyet çıkaramasa da (7 beraberlik, 13 mağlubiyet) son üç deplasmanında yenilgi almayarak en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Kanarya bu seriye de son verip, derbi haftasını en kârlı kapatan takım olmak istiyor.

ASENSİO OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de Samsun maçı öncesi sakatlık kabusu devam ediyor. Edson Alvarez, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun uzun süreli sakatlıkları teknik heyeti zor durumda bırakırken, bu isimlere kupadaki Gaziantep FK maçı öncesinde Ederson ile Marco Asensio da eklenmişti.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Gaziantep FK maçı için deplasmanda götürülmeyen Marco Asensio ve Ederson’un durumu da bugün belli olacak. Samsunspor maçı hazırlıklarına devam eden sarı lacivertilerde Marco Asensio antrenmanın bir bölümünde çalıştıktan sonra ağrı hissetti. İspanyol futbolcu antrenmanı bıraktı ve MR'a girdi. Sarı lacivertlilerde Asensio, 11 gol, 9 asistlik katkısı ile takımın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Eğer sağlık ekibinden onay çıkarsa Ederson ve Asensio, Samsunspor mücadelesinde forma giyecek. Aksi durumda iki yıldız da yarınki zorlu randevuda takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.