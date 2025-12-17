Marco Asensio… Onu PSG’den söküp almak hiç kolay olmadı. Bu nedenle transferi son günlere denk geldi. Kamp dönemini kaçırdı, ilk haftalarda hazır bir görüntü vermedi. Zaman ilerledikçe Fenerbahçe’nin hücumdaki en etkili silahlarından biri oldu. Süper Lig’de oynadığı 12 maçta 7 gol ve 4 asist üreterek toplamda 11 gole doğrudan katkı sağladı. Son 7 maçın 6’sında skor tabelasına etki eden yıldız futbolcu, bu süreçte 5 gol ve 4 asist kaydetti. Tek skor katkısı veremediği karşılaşma ise Galatasaray derbisi oldu.

Hücum hattında problem çözücü rol üstlenen Asensio, oyunun yönünü tek pasla değiştiren, dar alanda çabuk düşünen ve uygulayan bir maestro gibi takımını yönetiyor. Geçen sezon PSG ve Aston Villa’da 25 maçta yaptığı 5 gol ve 5 asistlik katkıyı şimdiden geride bıraktı.