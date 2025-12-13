Fenerbahçem, 15 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Konyaspor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Trendyol Süper Lig 16. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

SK Brann ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında ilk 11 ile 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi. Takımı, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

ASENSIO DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Brann ile oynadığı maç öncesi ağrıları bulunduğu için karşılaşmanın kadrosundan çıkarılan İspanyol yıldız Marco Asensio, takımla çalışmalara başladı. Asensio'nun Konyaspor maçında formasına kavuşması bekleniyor.

Afrika Kupası için Milli davet alan futbolcular 15 Aralık’a kadar kampa katılmak zorunda olduğu için Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene bugün yapılan antrenmanın ardından Afrika Kupası için yola çıktı. Bu iki isim Konyaspor maçı kadrosunda yer alamayacak.