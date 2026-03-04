Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, özel uçakla Gaziantep’e geldi.

Fenerbahçe, günübirlik olarak Gaziantep’e geldi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak öğle saatlerinde Gaziantep Havaalanı’na iniş yaptı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı nedeniyle yer almadığı kafilede bir eksik daha dikkat çekti. Sakatlıklarla mücadele eden Fenerbahçe'de Marco Asensio, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin teknik ve sağlık heyeti, ağrıları bulunan Marco Asensio'yu riske etmek istemedi. Bu nedenle deneyimli futbolcunun Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında dinlendirilmesine karar verildi.

Kafile ile birlikte Gaziantep'e gelen Milan Skriniar'ın ise takım arkadaşlarının yanın olmak için kafileye katıldığı öğrenildi.