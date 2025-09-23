Alanyaspor ve Kasımpaşa beraberlikleri kadar kadro tercihleri ve oynattığı futbol, Teknik Direktör Domenico Tedesco yerine Fenerbahçe’de Aykut Kocaman seslerinin yükselmesine yol açtı. Başkan Sadettin Saran, seçim sürecinde göreve gelmesi halinde Aykut Kocaman-Volkan Demirel ikilisini takımın başına getireceğini söylemişti.

'İHTİYAÇ OLURSA GELİRİM' DEMİŞTİ

Kocaman da “Bana ihtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdemle gireceğimi söyledim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik” diyerek, yönetimin olası teklifine yeşil ışık yaktı. Dinamo Zagreb maçından sonra değişim günde me gelebilir. Portekizliler de Sergio Conceiçao’nun Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olmasını bekliyor.