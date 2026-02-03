Fenerbahçe'de ayrılığı gündeme gelen Fred, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

32 yaşındaki futbolcunun adı Al-Ittihad'den N'Golo Kante transferinde takasta da gündeme gelmişti. Fred'in geleceği için olası Kante transferi de belirleyici olacak. Kante transferinin nihayete ermesi halinde Fenerbahçe, Fred'in ayrılığı konusunda daha esnek davranacak.

Hollanda ekiplerinden Ajax'ın ilgilendiği ancak maliyeti nedeniyle transferinde geri adım attığı Brezilyalı futbolcu, ülkesine geri dönmek istiyor. Fred, ülkesinden Flamengo ile görüşmelerde bulunuyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu bu sezon Fenerbahçe forması ile 30 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.