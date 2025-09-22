Pazar günü gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının ardından Fenerbahçe Futbol A.Ş. paylarında düşüş gözlemleniyor. Yeni yönetimin göreve başlamasıyla yatırımcılar temkinli bir tavır sergiliyor.

Geçtiğimiz hafta cuma gününü 13,27 TL seviyesinden kapatan Fenerbahçe hisseleri, yeni haftaya yüzde 2,79 oranında değer kaybıyla 12,90 TL’den başladı. Hisse gün içinde 12,62 TL seviyesine kadar geriledi.

YENİ BAŞKAN SARAN OLDU

Pazar günü yapılan genel kurulda 24 bin 732 oy kullanıldı. S. Sadettin Saran, geçerli oyların 12 bin 325’ini alarak kulübün 38. başkanı olurken, önceki başkan Ali Y. Koç 12 bin 68 oyda kaldı. Bu sonuç, kulüp yönetiminde önemli bir değişikliğe işaret ediyor ve piyasa üzerinde kısa vadeli belirsizlik yaratıyor.