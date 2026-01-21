Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşmek üzere…. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği Sebastian Szymanski'yi Ligue 1 takımlarından Rennes kadrosuna katmak üzere. Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler Rennes ile 10.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Fransız ekibi Polonyalı oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Szymanski'nin birkaç gün içinde Fransa'ya giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 26 maçta, 2 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

