Ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Burak Kapacak ve Ertuğrul Çetin ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de İngiliz sol bek oyuncusu Archie Brown'a da sürpriz bir talip çıktı.

İspanyol devi Atletico Madrid'in, Matteo Ruggeri'nin takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki sol bekini kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sport Mediaset'te yer alan habere göre Atletico Madrid, Ruggeri'nin alternatifi olarak Archie Brown'u listesine aldı.

Sezon başında Milan ile transfer yarışına giren Fenerbahçe, Archie Brown'u 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli ekip, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta 1732 dakika süre alan Archie Brown, 3 gol atarken 5 de asist yaptı.