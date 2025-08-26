Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve teknik direktör Jose Mourinho, Benfica ile yatıp, Benfica ile kalkıyor.

Fenerbahçe, tarihinin en kritik maçlarından birine çıkacak. Sarı Kanarya, kazanırsa 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. F.Bahçe yönetimi bu fırsat kaçmasın diye kesenin ağzını açtı. Yöneticiler, 'Devler Ligi’ne kalırsa futbolculara kendi ceplerin den 3 milyon Euro prim verecek. Başkan Ali Koç da futbolcularla yaptığı toplantıda yönetim olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyleyip, primi artırma sinyali verdi.

Jose Mourinho ise sabırlı ve takım savunmasına yönelik plan hazırladı, oyuncularına penaltı çalıştırdı.