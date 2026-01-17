Süper Lig'de ara transfer döneminde son olarak Rodrigo Becao ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir isim daha takıma veda edebilir.

Yapacağı takviyelerin yanı sıra kadrosunda düşünmediği isimler için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in radarına girdi.

BONSERVİS 10 MİLYON EURO ÜZERİNDE

RMC'de yer alan habere göre; Rennes, Sebastian Szymanski ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için anlaşmaya vardı. Rennes ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Bonservis bedelinin 10 milyon Euro' nun biraz üstünde olabileceği anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının kamp kadrosu netlik kazanırken Sebastian Szymanski kadroya dahil edilmedi.