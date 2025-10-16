Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın takımdaki akıbeti belli oldu.

Fenerbahçe'ye geçen sezon ara transfer döneminde katılan Anderson Talisca'nın geleceğini İtalyanlar duyurdu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; sarı lacivertli yönetim, aldığı yüksek maaş ve performansı nedeniyle eleştirilen Brezilya futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

ÜLKESİNDEN İKİ TALİP VAR

Talisca'ya ülkesinin takımlarından Gremio ve Flamengo'nun da talip olduğu ve temas kurduğu aktarıldı.

Fenerbahçe, Al-Nassr'dan Anderson Talisca'yı geçen sezonun devre arasında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli formayla Ocak 2025'ten bu yana 35 maça çıkan Talisca'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Talisca, Fenerbahçe forması altında çıktığı 35 maçta 15 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor. Talisca'nın Fenerbahçe'ye 2.5 yıllık toplam maliyeti 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.