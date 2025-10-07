Samsunspor maçının 20. dakikasından itibaren Fenerbahçe camiası, umutsuzluk ve öfke nöbetleri arasında gidip geldi. Fenerbahçe forması giymiş futbolcuların sahadaki görüntüsüne önce bir anlam vermeye çalışıldı. Ardından herkes suçlu aradı. Maç bittiği andan itibaren ise cadı avı başladı. Kim bu tablonun suçlusu? Balık baştan kokar.

KİM KARAR VERECEK?

İlk eleştirilen isim çiçeği burnunda başkan Sadettin Saran oldu. Saran’ın bir tane radikal karar almaması eleştirildi. Devin Özek, Gökhan Gönül ve en önemlisi Tedesco gönderilmedi. İtalyan teknik adamın yerine camiayı ve takımı bilen bir teknik adam seçim biter bitmez getirilmedi. Fenerbahçe’de karar alma mekanizması yok.

HER HAMLESİ YANLIŞTI

İsmail'i kesen, Szymanski’den sağ kanat üretmeye çalışan Teknik Direktör Tedesco da Samsun’daki felaketin ana sorumlusu olarak gösterildi. Takıma hücum gücü katamadı, deplasmanda maç kazanamadı. Fred’siz Fenerbahçe’nin oynamayacağını anlamadı. 11’i yanlıştı, değişiklikleri ve zamanlaması daha da yanlıştı.

SADECE İKİ OYUNCU MU?

Samsunspor maçından sonra çarmıha gerilen iki futbolcu Archie Brown ile En Nesyri oldu. İngiliz sol bek orta yapamıyor, çalım atamıyor, dribbling yapamıyor diye yerden yere vuruldu. En Nesyri’nin ise Fenerbahçe’nin golcüsü olmadığı görüşü hakim oldu. Sadece bu iki isim mi? Hayır. Tarık Çetin dışında tüm takım hedef tahtasında.