Fenerbahçe’den sakatlık açıklaması geldi… Sarı lacivertliler Cenk Tosun’un kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması olduğunu açıkladı. Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde: “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”