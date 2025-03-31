Fenerbahçe taraftardan futbolcusuna, yönetimden Teknik Direktör Jose Mourinho’ya çifte şampiyonluk havasına girdi. Sarı-lacivertliler, kupada G.Saray’ı yenip, yarı finale kalmak, ligde de Trabzonspor’u yenip, Aslan’la farkı 3 puana indirmeye hazır. Kaptanlar Tadic ve Dzeko Beşiktaş’ın G.Saray’ı yenmesinin ardından takıma “Galatasaray mutlaka puan kaybedecek. Biz şampiyon olacağız” dedi.

YÖNETİM İŞİ SIKI TUTUYOR

Yönetim futbolcuların kalan haftalarda motive olması için yoğun çaba sarf etmeye devam edecek. Futbolcuların alacakları yine düzenli ödenecek, önümüzdeki maçlar için ekstra prim verilecek. Taraftarlara takıma destek vermesi çağrısında bulunulacak, tribün liderleriyle görüşme yapılacak.

SONUNA KADAR SAVAŞ

Teknik Direktör Jose Mourinho da oyuncularına “Biz kendi işimize odaklanacağız ve kendi maçlarımızı kazanacağız. G.Saray BAY geçerken, Trabzonspor’u yenersek puan farkı 3’e inecek. Birlik olup, kalitemizi sahaya yansıtırsak, kalan maçlarımızı kazana cağımıza inancım tam” mesajı verdi.