Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı lacivertli ekipte Ederson şoku yaşanıyor.

Fenerbahçe forması giyen Ederson’un, tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği açıklandı. Sarı lacivertlilerin Rizespor ile oynadığı karşılaşmadan sonra sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle Brezilyalı file bekçisi 'hakaret' gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

Görüntülerde Ederson'un şortuyla oynadığı görülürken Galatasaray cephesi, hareketin tribünlere yapıldığını iddia ederekn TFF'ye başvuruda bulundu.

PFDK sevkinde "Fenerbahçe AŞ. Kulübü’nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." açıklamasına yer verildi.

SAVUNMASI HAZIR

Fenerbahçe,Brezilyalı yıldızı için savunmasını hazırladı. Ederson’un kariyerinde yaptığı benzer hareketlerin yer aldığı bir görüntü derlemesi hazırlandı. Özellikle Çaykur Rizespor maçındaki pozisyona benzeyen 5-6 örnek görüntü de toplandı.

Sarı lacivertliler, Ederson'un Manchester City kariyerinde de aynı hareketi defalarca yaptığı ve şort düzeltme hareketinin 'tik' olduğunu kanıtlamak üzere görüntüleri derleyerek itiraz dilekçesine ekleyecek.