F.BAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyuncularına “En önemli maç bir sonraki maç” prensibini ezberletti. Ferencvaros maçının bitimine kadar Samandıra’da G.Saray derbisini konuşmak yasaktı. Maçın bitimiyle birlikte soyunma odasında adeta duygusal bir patlama yaşandı. F.Bahçeli futbolcular, G.Saray karşısında mutlak galibiyet sözü verdi.

AYNI HATAYI YAPMIYOR

G.SARAY’DAN Kadıköy’de alınan 3-1’lik yenilgi, Beşiktaş’a içeride ve dışarıda 1-0 mağlup olmak, geçen sezon Kanarya’nın şampiyonluk ihtimalini ortadan kaldırdı. Aynı hatanın tekrar edilmemesi isteniyor. Derbiye sıradan bir maç gözüyle bakan Jorge Jesus ve Jose Mourinho’nun aksine Tedesco pazartesi günkü randevuya özel önem veriyor, takımdan galibiyet bekliyor.

ASLAN’I ANALİZ ETMEYE BAŞLADI

TEDESCO oyuncularından sahada %100’lerini vermesini istedi. Gününü yardımcılarıyla tesislerde geçirdi. G.Saray’ın tüm maçlarını mercek altına aldı. Görüntülü analizlerle oyuncularına rakibin güçlü ve zayıf yanlarını anlattı. Kanarya, bugünden itibaren görüntülü analizler doğrultusunda G.Saray derbisine yönelik taktik çalışmalar yapacak.