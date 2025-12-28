Fenerbahçe'de Tarık Çetin'in arkasında üçüncü kaleci olmasına rağmen İrfan Can Eğribayat için transfer görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor.



Sarı-lacivertli yönetim, genç kaleciyle ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı.



TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat için daha önce ödediği 1,2 milyon euroluk bonservis bedelini talep ediyor. Polonya ekipleri Lech Poznan ve Legia Varşova'nın bu rakamı karşılamaya hazır olduğu belirtildi.



Fenerbahçe, kaleci transferinde İrfan Can'ı gönderip yerine Mert Günok'u almaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ta kadro dışı kalan milli eldiven de sarı lacivertlilere gelmeye hazır.



Deneyimli eldivenle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat eden sarı-lacivertli ekip, Mert Günok'un Samsunspor'dan gelen teklifi reddetmesinin ardından transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşturmayı planlıyor.