talya'da kiralık olarak forma giyen Diego Carlos, Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor. Saru lacivertlilerin Ocak 2025'te Aston Villa'dan 11.47 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı ve kulüp tarihinin en pahalı stoperi olan Brezilyalı, Eylül 2025'te Como'ya kiralanmıştı.

Nicolo Schira'nın haberine göre Como'da kiralık olarak forma giyen Diego Carlos, kariyerini İtalyan ekibinde sürdürmeyecek. Brezilyalı stoperin Fenerbahçe'ye geri döneceği ifade edildi.

Brezilya basını ise, Carlos'un ülke futboluna dönebileceğini aktardı. Sao Paolo'nun transfer için nabız yokladığı iddia edilirken Brezilyalı savunmacı, şartların sağlanması durumunda teklifi değerlendirmeye alacak.

Diego Carlos, Como formasıyla 31 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 6 milyon euro olan deneyimli stoperin Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.