Fenerbahçe'de kritik Olağanüstü Genel Kurul 25 Ekim’de Ülker Spor Salonu’nda yapılacak. Bankalar Birliği’nden çıkmak ve kulübün mali yükümlülüklerini yerine getirmesi için kongrede yeni yönetime yetki verilmesi büyük önem taşıyor.

YILDIRIM KÜRSÜYE

Genel Kurul öncesi yarınki Yüksek Divan Kurulu toplantısı kritik öneme sahip. Başkan Sadettin Saran’ın yanı sıra eski başkanlar Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un da toplantıya katılması bekleniyor. Böylece üç başkan, F.Bahçe için bir araya gelecek. Aziz Yıldırım’ın yetki konusunda konuşma yapması gündemde.

KOÇ’UN İLK DİVANI

Yönetimi devrettikten sonra ilk Divan Kurulu toplantısı olacak Ali Koç’un da yetki maddelerinin geçmesiyle ilgili Saran yönetimine destek vereceği belirtildi. Kulübün mali durumuyla ilgili üyelere bilgi de verilecek.