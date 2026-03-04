Trendyol Süper Lig’de zirve yarışında kritik puanlar kaybeden Fenerbahçe’de saha dışındaki belirsizlikler de tırmanıyor. Bir süredir ağır bir hastalıkla mücadele eden ve hakkında ayrılık iddiaları dolaşan teknik direktör Domenico Tedesco, takımı yalnız bırakmaya devam ediyor.

Samandıra’da "Tedesco"suz Hazırlık

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürürken, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde dikkatler yine İtalyan teknik adama çevrildi. Son antrenmanda da yer alamayan Tedesco’nun yokluğunda, takımı yardımcı antrenörler Zeki Murat Göle, Max Urwantschky ve Umberto Tedesco çalıştırdı. Edinilen bilgilere göre, antrenman programının bizzat Domenico Tedesco tarafından hazırlandığı ve ekibi tarafından sahaya yansıtıldığı öğrenildi.

"Ayrılacak mı?" İddialarına Yanıt

Tecrübeli hoca hakkında kamuoyunda çıkan "Avrupa’dan teklifler var, takımdan ayrılmak istiyor" şeklindeki spekülasyonlar kulisleri hareketlendirirken, Fenerbahçe cephesinin önceliği tamamen Tedesco’nun sağlık durumuna odaklanmış durumda.

Gözler Çarşamba Sabahına Çevrildi

Gaziantep FK karşısında takımın başında kimin olacağı sorusunun yanıtı, tıpkı Antalyaspor maçında olduğu gibi sağlık heyetinin vereceği son rapora bağlı. Tedesco’nun genel sağlık durumunun Çarşamba sabahı yapılacak son kontroller neticesinde netleşeceği belirtildi.

Doktorlardan "kulübeye dönebilir" onayı çıkmaması durumunda, Sarı-Lacivertli ekip kupadaki zorlu sınavına yine yardımcı antrenörlerin yönetiminde çıkacak. Fenerbahçe camiası, başarılı çalıştırıcının bir an önce sağlığına kavuşarak takımın başına dönmesini bekliyor.