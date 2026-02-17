Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde West Ham United'dan kiraladığı Edson Alvarez, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı.
Meksika basınında yer alan habere göre; Meksika Milli Takımı, Edson Alvarezi'in durumunu yakından incelemek ve ameliyat olmasını önlemek amacıyla uzmanlar göndermişti. Alvarez'in ameliyat olma ihtimali Meksika'da infial yaratmıştı.
Sarı lacivertlilerin deneyimli oyuncusu Hollanda'da ameliyat edildi. Edson Alvarez, ağrıları devam ettiği ve bileğindeki ödem geçmediği için Hollanda’da operasyon geçirdi. Meksikalı oyuncunun 4 haftalık tedavi süreci olacak.